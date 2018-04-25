На Закарпатье задержали на взятке заведующего родильным отделением райбольницы

“Сотрудниками Хустской местной прокуратуры совместно с сотрудниками УЗЭ в Закарпатской области Департамента защиты экономики НПУ в Закарпатской области задокументирована преступная схема вымогательства и получения неправомерных выгод заведующим родильного отделения Хустской районной больницы. Задержаны заведующий отделением Хустской ЦРБ на „горячем“ при получении 400 долларов США от местного жителя за решение вопроса о госпитализации и прием родов от его жены”, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

Сейчас в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 368 УК Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

Фигуранта уже задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, крестьяне на Закарпатье перекрывали международную трассу “Киев-Чоп”.