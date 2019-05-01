На Закарпатті запрацював тимчасовий пункт перетину кордону з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом п’яти днів, з 1 травня по 5 травня, з 8:00 до 20:00 годин, працюватиме пішохідний перехідний пункт пропуску “Лубня — Волосате”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
“До 15-ї річниці вступу Польщі в Євросоюз Підкарпатське воєводство та Закарпатська ОДА організовують тимчасовий запуск пішохідного контрольно-пропускного пункту „Лубня — Волосате“ на українсько-польському кордоні. Саме ця локація вже тривалий час розглядається як найбільш перспективна точка для функціонування повноцінного КПП, який має стати першим на українсько-польському кордоні в межах Закарпатської області”, — йдеться у повідомленні.
Захід має на меті вивчити потенціал туристичного потоку між двома прикордонними регіонами.
Перетин кордону — за біометричним паспортом або Шенгенською візою.
Нагадаємо, на Закарпатті відновили реалізацію проекту щодо відкриття пішого переходу між Україною та Польщею.