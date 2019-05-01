На Закарпатье заработал временный пункт пересечения границы с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение пяти дней, с 1 мая по 5 мая, с 8:00 до 20:00 часов, будет работать пешеходный переходный пункт пропуска "Лубня - Волосатое". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"К 15-й годовщине вступления Польши в Евросоюз Подкарпатское воеводство и Закарпатская ОГА организуют временный запуск пешеходного контрольно-пропускного пункта "Лубня - Волосатое" на украинском-польской границе. Именно эта локация уже длительное время рассматривается как наиболее перспективная точка для функционирования полноценного КПП, который должен стать первым на украинском-польской границе в пределах Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Цель мероприятия изучить потенциал туристического потока между двумя приграничными регионами.
Пересечение границы - по биометрическим паспортом или Шенгенской визой.
Напомним, на Закарпатье восстановили реализации проекта по открытию пешего перехода между Украиной и Польшей.