На Закарпатье заработал временный пункт пересечения границы с Польшей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105281 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109491 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113200 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140964 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114918 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139935 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130340 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье заработал временный пункт пересечения границы с Польшей

На Закарпатье заработал временный пункт пересечения границы с Польшей

Киев  •  УНН

 • 10695 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение пяти дней, с 1 мая по 5 мая, с 8:00 до 20:00 часов, будет работать пешеходный переходный пункт пропуска "Лубня - Волосатое". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"К 15-й годовщине вступления Польши в Евросоюз Подкарпатское воеводство и Закарпатская ОГА организуют временный запуск пешеходного контрольно-пропускного пункта "Лубня - Волосатое" на украинском-польской границе. Именно эта локация уже длительное время рассматривается как наиболее перспективная точка для функционирования полноценного КПП, который должен стать первым на украинском-польской границе в пределах Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Цель мероприятия изучить потенциал туристического потока между двумя приграничными регионами.

Пересечение границы - по биометрическим паспортом или Шенгенской визой.

Напомним, на Закарпатье восстановили реализации проекта по открытию пешего перехода между Украиной и Польшей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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