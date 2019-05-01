На Закарпатье заработал временный пункт пересечения границы с Польшей

"К 15-й годовщине вступления Польши в Евросоюз Подкарпатское воеводство и Закарпатская ОГА организуют временный запуск пешеходного контрольно-пропускного пункта "Лубня - Волосатое" на украинском-польской границе. Именно эта локация уже длительное время рассматривается как наиболее перспективная точка для функционирования полноценного КПП, который должен стать первым на украинском-польской границе в пределах Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Цель мероприятия изучить потенциал туристического потока между двумя приграничными регионами.

Пересечение границы - по биометрическим паспортом или Шенгенской визой.

Напомним, на Закарпатье восстановили реализации проекта по открытию пешего перехода между Украиной и Польшей.