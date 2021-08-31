На Закарпатті загорівся дах готельно-ресторанного комплексу: пошкоджено понад 400 кв. м покрівлі

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Сьогодні, 31 серпня, о 04:45 сталася пожежа в іршавському готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вулиці Гагаріна. Загорання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі — кафе, на другому — ресторан, а на мансардному тривали роботи з облаштування готельних номерів.

Загалом для гасіння вогню було задіяно 6 одиниць техніки та 28 осіб особового складу ДСНС. О 05:45 загорання локалізували, а о 06:55 — ліквідували. Полум’я пошкодило 450 кв.м покрівлі комплексу.

Наразі з’ясовують причини та збиток.

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