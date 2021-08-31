В Закарпатской области загорелась крыша гостинично-ресторанного комплекса: повреждены более 400 кв. м кровли

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 36988 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 71575 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 99749 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 146982 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 128275 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123361 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В городе Иршава произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Более 20 пожарных тушили пламя на крыше здания. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Сегодня, 31 августа, в 04:45 произошел пожар в иршавском гостинично-ресторанном комплексе, расположенном на улице Гагарина. Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже — кафе, на втором — ресторан, а на мансардном продолжались работы по обустройству гостиничных номеров.

Всего для тушения огня было задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС. В 5:45 возгорание локализовали, а в 06:55 — ликвидировали. Пламя повредило 450 кв. м кровли комплекса.

Сейчас выясняют причины и ущерб.

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