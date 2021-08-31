В Закарпатской области загорелась крыша гостинично-ресторанного комплекса: повреждены более 400 кв. м кровли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В городе Иршава произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Более 20 пожарных тушили пламя на крыше здания. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Сегодня, 31 августа, в 04:45 произошел пожар в иршавском гостинично-ресторанном комплексе, расположенном на улице Гагарина. Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже — кафе, на втором — ресторан, а на мансардном продолжались работы по обустройству гостиничных номеров.
Всего для тушения огня было задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС. В 5:45 возгорание локализовали, а в 06:55 — ликвидировали. Пламя повредило 450 кв. м кровли комплекса.
Сейчас выясняют причины и ущерб.
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