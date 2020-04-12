На Закарпатті врятували чоловіка під час пожежі, який втратив свідомість від чадного газу

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У суботу о 14:30 до рятувальників Берегова на Закарпатті надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Калчеї, що у районному центрі. Сповістили про факт загорання сусіди, коли побачили дим із будинку, в якому мешкає самотній батько із сином. Про це повідомляє УНН з посиланням на У ДСНС України у Закарпатській області.