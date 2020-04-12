На Закарпатті врятували чоловіка під час пожежі, який втратив свідомість від чадного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У суботу о 14:30 до рятувальників Берегова на Закарпатті надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Калчеї, що у районному центрі. Сповістили про факт загорання сусіди, коли побачили дим із будинку, в якому мешкає самотній батько із сином. Про це повідомляє УНН з посиланням на У ДСНС України у Закарпатській області.
На щастя, 4-річний хлопчик саме грався на подвір’ї. Але в будівлі перебував його тато. Вогнеборці, що прибули за викликом, знайшли його непритомним майже на порозі будинку.
Вочевидь, чоловік намагався врятуватись, однак надихавшись чадним газом втратив свідомість. Рятувальники привели його до тями та після надання першої долікарської допомоги передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги, які госпіталізували постраждалого до місцевого лікувального закладу. Наразі 53-річний чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Його сина тимчасово забрали до себе родичі.
О 14:48 пожежу на площі 30 кв м було локалізовано та о 15:21 ліквідовано повністю. Внаслідок дії вогню знищено кімнату, яка й стала осередком займання. Решту будинку вогнеборці захистили від вогню.
Загалом до гасіння залучались 2 одиниці техніки та 6 людей особового складу.
Нагадаємо, на Київщині під час пожежі у недіючій будівлі згоріла людина.