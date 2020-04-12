На Закарпатье спасли мужчину во время пожара, который потерял сознание от угарного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В субботу в 14:30 к спасателям Берегово в Закарпатье поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Калчеи, что в районном центре. Сообщили о факте возгорания соседи, когда увидели дым из дома, в котором проживает одинокий отец с сыном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.
К счастью, 4-летний мальчик играл во дворе. Но в здании находился его отец. Пожарные, прибывшие по вызову, нашли его без сознания почти на пороге дома.
Очевидно, мужчина пытался спастись, однако надышавшись угарным газом потерял сознание. Спасатели привели его в чувство и после оказания первой доврачебной помощи передали в руки врачей экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего в местное лечебное учреждение. Сейчас 53-летний мужчина находится в реанимационном отделении. Его сына временно забрали к себе родственники.
В 14:48 пожар на площади 30 кв м был локализован и в 15:21 ликвидирован полностью. В результате действия огня уничтожено комнату, которая и стала очагом возгорания. Остальную часть дома пожарные защитили от огня.
Всего к тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Напомним, в Киевской области во время пожара в недействующем здании сгорел мужчина.