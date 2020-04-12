На Закарпатье спасли мужчину во время пожара, который потерял сознание от угарного газа

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В субботу в 14:30 к спасателям Берегово в Закарпатье поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Калчеи, что в районном центре. Сообщили о факте возгорания соседи, когда увидели дым из дома, в котором проживает одинокий отец с сыном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.