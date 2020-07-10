На Закарпатті влаштували анкетування із закликами до порушення територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Як повідомили у пресслужбі СБУ, представники іноземних організацій використали українця для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору, передає УНН.
Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, відзначили у пресслужбі.
“Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області”, — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.
“Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.
Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій”, — йдеться у повідомленні.
Викриття та припинення протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, додали у СБУ.
Нагадаємо, викрито сепаратистів, які агітували за фейкову "Запорізьку народну республіку".