На Закарпатті вітер зірвав покрівлю місцевої амбулаторії

КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні о 18:08 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що через складні погодні умови у с. Концово Ужгородського району вітром пошкоджено покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на площі близько 80 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на У ДСНС України у Закарпатській області.