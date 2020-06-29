На Закарпатті вітер зірвав покрівлю місцевої амбулаторії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні о 18:08 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що через складні погодні умови у с. Концово Ужгородського району вітром пошкоджено покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на площі близько 80 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на У ДСНС України у Закарпатській області.
Також відбулося й падіння дерева на проїжджу частину у даному населеному пункті.
На місце події залучено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Нагадаємо, рятувальники, які ліквідовують наслідки повеней, отримають допомогу з Італії.