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На Закарпатті відшукали в горах заблукалих грибників

На Закарпатті відшукали в горах заблукалих грибників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Всю ніч з 27 на 28 червня тривали пошукові роботи двох грибників, котрі заблукали в біля с. Вільшинки Перечинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

27 червня о 19:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу с. Вільшинки Перечинського району втратили орієнтир та заблукали двоє жителів с. Ботфалва Ужгородського району.

Для проведення пошукових робіт було залучено 9 рятувальників гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгород та с. Вишка, а також місцеві працівники поліції та лісники.

Шляхом обстеження лісових масивів в районі сіл Вільшинки, Смереково, Турички, Лумшори та Сімерки Перечинського району, о 07:30 28 червня заблукалих було знайдено поблизу с.Сімерки. Медичної допомоги вони не потребували. Далі їх було доставлено до Перечинського відділення поліції.

Нагадаємо, у Карпатах знайшли зниклих туристів.

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