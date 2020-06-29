У Карпатах знайшли зниклих туристів

КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділі о 00:50 до чергового пошуково-рятувального відділення Ворохта надійшло повідомлення від 2 туристів, жителів села Лисичів, Львівської області, про те, що під час сходження з гори Говерла вони втратили орієнтування та заблукали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.