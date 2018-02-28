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На Закарпатті відшукали туристів, які 3 дні блукали в горах

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Двох зниклих 25 лютого туристів в горах Карпат, сьогодні близько 11.30 знайшли рятувальники Ясінянського гірського рятувального відділення. Про це повідомили УНН у ДСНС у Закарпатській області.

Поліція на Закарпатті повідомила про зникнення двох туристів у горах — мешканця Києва та мешканки Дніпра, які з 25 лютого не виходили на зв′язок.

“Ці дві особи загубилися ще у неділю, 25 лютого. Але про їхнє зникнення було повідомлено лише вчора ввечері після звернення матері одного з туристів. Як з′ясувалося, туристи зранку взяли на прокат лижі і попрямували на полонину Драгобрат. Піднялися на витягу, і після цього їх ніхто не бачив. Власник готелю не звернув уваги на зникнення постояльців.

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Через те, що люди не змогли скористатися мобільним, вони не повідомили про те, що загубилися. Було організовано три рятувальні групи у складі 17 чоловік і чотирьох одиниць техніки, зокрема й ратраки місцевих мешканців. У підсумку туристів знайшли в горах у будиночку вівчаря на полонині Урда, де вони три доби чекали на порятунок”, — розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Вже після порятунку відпочиваючі розповіли, що втратили орієнтир у горах і не змогли повернутися на турбазу. Повідомити про пригоду вони не могли, адже один телефон залишили заряджатися у номері готелю, а інший телефон сів. До того ж там був поганий сигнал мережі.

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“Зараз рятувальники транспортують туристів до бази відпочинку. Обоє громадян перебувають у задовільному стані. Вони не отримали обморожень чи переохолодження”, — додала Н.Батир.

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