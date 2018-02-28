На Закарпатье нашли туристов, которые 3 дня блуждали в горах

Полиция на Закарпатье сообщила об исчезновении двух туристов в горах - житель Киева и жительницы Днепра, которые с 25 февраля не выходили на связь.

"Эти два человека потерялись еще в воскресенье, 25 февраля. Но об их исчезновении было сообщено только вчера вечером после обращения матери одного из туристов. Как выяснилось, туристы утром взяли на прокат лыжи и отправились на гору Драгобрат. Поднялись и после этого их никто не видел. Владелец отеля не обратил внимания на исчезновение постояльцев.

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Так как люди не смогли воспользоваться мобильным, они не сообщили о том, что потерялись. Было организовано три спасательные группы в составе 17 человек и четырех единиц техники, в том числе и ратраки местных жителей. В итоге туристов нашли в горах в домике пастуха в долине Урда, где они трое суток ждали спасение", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Уже после спасения отдыхающие рассказали, что потеряли ориентир в горах и не смогли вернуться на турбазу. Сообщить о происшествии они не могли, ведь один телефон оставили заряжаться в номере отеля, а другой телефон сел. К тому же там был плохой сигнал сети.

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"Сейчас спасатели транспортируют туристов к базе отдыха. Оба граждана находятся в удовлетворительном состоянии. Они не получили обморожений или переохлаждения", - добавила Н.Батыр.