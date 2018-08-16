На Закарпатті вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Міжгірському районі Закарпатської області водій вантажівки не впорався з управлінням та з’їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перевернувся. Чоловік загинув на місці ДТП, у Facebook повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Вчора, 15 серпня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Лозянське Міжгірського району в кювет з’їхала вантажівка. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 50-річний водій "ГАЗ-66" не впорався з керуванням, з’їхав з дороги в кювет, транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув, більше ніхто не постраждав", - розповіли у поліції.
Співробітники Міжгірського відділення відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, на трасі Житомир - Бердичів сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець.