На Закарпатье грузовик съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Межгорском районе Закарпатской области водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Мужчина погиб на месте ДТП, в Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
"Вчера, 15 августа, на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Лозянское Межгорского района в кювет съехал грузовик. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 50-летний водитель "ГАЗ-66" не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, транспортное средство перевернулось. В результате ДТП мужчина погиб, больше никто не пострадал", - рассказали в полиции.
Сотрудники Межгорского отделения открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения.
Напомним, на трассе Житомир - Бердичев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий.