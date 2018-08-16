На Закарпатье грузовик съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб

"Вчера, 15 августа, на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Лозянское Межгорского района в кювет съехал грузовик. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 50-летний водитель "ГАЗ-66" не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, транспортное средство перевернулось. В результате ДТП мужчина погиб, больше никто не пострадал", - рассказали в полиции.

Сотрудники Межгорского отделения открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения.

Напомним, на трассе Житомир - Бердичев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий.



