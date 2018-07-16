На Закарпатті суд обирає запобіжний захід для голови Перечинської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обирає запобіжний захід для голови Перечинської районної державної адміністрації, підозрюваного у скоєні смертельної ДТП. Про це УНН повідомили у прокуратурі Закарпатської області.
"Суд ще триває. Засідання було призначене на 9:00", - зазначили у відомстві.
Прокуратура звернулася з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.
Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА.