На Закарпатье суд избирает меру пресечения для главы Перечинской РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ужгородский горрайонный суд избирает меру пресечения для главы Перечинской районной государственной администрации, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
"Суд продолжается. Заседание было назначено на 9:00", - отметили в ведомстве.
Прокуратура обратилась с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, глава Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице. Впоследствии в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая в результате ДТП.
Прокуратура Закарпатской области подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главы Перечинской РГА.