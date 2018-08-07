На Закарпатті сталася масова сутичка, постраждало 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Виноградівському районі Закарпатської області стався серйозний конфлікт між двома групами осіб, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали 8 осіб, 5 з яких звернулися за допомогою до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, сьогодні, 7 серпня, до них надійшло повідомлення про конфлікт у в селі Підвиноградів Виноградівського району.
“На місце події виїхала поліція, яка встановила, що причиною сутички стали розбіжності в поглядах двох груп осіб. Працівники Виноградівського відділення поліції спільно зі співробітниками ГУНП в Закарпатській області не допустили загострення конфлікту та серйозних правопорушень. Внаслідок події тілесні ушкодження отримали 8 осіб, 5 з яких звернулися за допомогою до лікарні. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство. Слідство у справі триває”, — розповіли у поліції.
Як повідомило джерело УНН у правоохоронних органах, конфлікт стався між двома групами представників ромської національності через обрання нового барона. Офіційно цю інформацію у Нацполіції Закарпатської області не підтвердили.
Як повідомляв УНН, на сьогодні в Україні проживає до 400 тисяч ромів, та лише 5-7% від загальної кількості живуть таборами та мігрують країною.