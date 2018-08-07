На Закарпатье произошла массовая потасовка, пострадали 8 человек

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 20326 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 81055 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119449 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127294 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166669 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152486 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130360 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179480 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118304 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия в течение недели выпустила по Украине более тысячи КАБов и почти 900 дронов - Зеленский

Россия в течение недели выпустила по Украине более тысячи КАБов и почти 900 дронов - Зеленский

9 марта, 10:28 • 23700 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 61058 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 42935 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 23224 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 31848 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 144421 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 179478 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 187532 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198097 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 166667 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107116 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111392 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113318 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112614 просмотра
Актуальное
На Закарпатье произошла массовая потасовка, пострадали 8 человек

На Закарпатье произошла массовая потасовка, пострадали 8 человек

Киев  •  УНН

 • 8910 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Виноградовском районе Закарпатской области произошел серьезный конфликт между двумя группами лиц, в результате чего телесные повреждения получили 8 человек, 5 из которых обратились за помощью в больницу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, сегодня, 7 августа, к ним поступило сообщение о конфликте в в селе Подвиноградов Виноградовского района.

"На место происшествия выехала полиция, которая установила, что причиной столкновения стали расхождения во взглядах двух групп лиц. Работники Виноградовского отделения полиции совместно с сотрудниками ГУНП в Закарпатской области не допустили обострение конфликта и серьезных правонарушений. В результате происшествия телесные повреждения получили 8 человек, 5 из которых обратились за помощью в больницу. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство. Следствие по делу продолжается", - рассказали в полиции.

Как сообщил источник УНН в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя группами представителей ромской национальности в связи с избранием нового барона. Официально эту информацию в Нацполиции Закарпатской области не подтвердили.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине проживает до 400 000 ромов, и лишь 5-7% от общего количества живут лагерями и мигрируют по стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы