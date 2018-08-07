На Закарпатье произошла массовая потасовка, пострадали 8 человек

Как рассказали правоохранители, сегодня, 7 августа, к ним поступило сообщение о конфликте в в селе Подвиноградов Виноградовского района.

"На место происшествия выехала полиция, которая установила, что причиной столкновения стали расхождения во взглядах двух групп лиц. Работники Виноградовского отделения полиции совместно с сотрудниками ГУНП в Закарпатской области не допустили обострение конфликта и серьезных правонарушений. В результате происшествия телесные повреждения получили 8 человек, 5 из которых обратились за помощью в больницу. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство. Следствие по делу продолжается", - рассказали в полиции.

Как сообщил источник УНН в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя группами представителей ромской национальности в связи с избранием нового барона. Официально эту информацию в Нацполиции Закарпатской области не подтвердили.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине проживает до 400 000 ромов, и лишь 5-7% от общего количества живут лагерями и мигрируют по стране.