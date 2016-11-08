На Закарпатті рятувальники визволили людину з підтопленого водозабору
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Закарпатті рятувальники визволили людину з підтопленого водозабору Перечинського лісохімкомбінату, який знаходиться на березі р. Уж. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 7 листопада о 15:00 до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність евакуації з підтопленого водозабору Перечинського лісохімкомбінату, який знаходиться на березі р. Уж, працівника підприємства. На момент надходження повідомлення про подію рівень води на об’єкті складав близько півтора метра.
Для евакуації людини із підтопленої зони було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, працівники якого дісталися до місця перебування чоловіка за допомогою човна та евакуювали його із затопленої зони. Медичної допомоги чоловік не потребував.