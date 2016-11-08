В Закарпатской области спасатели эвакуировали человека из подтопленного водозабора

Так, 7 ноября в 15:00 спасателям поступило сообщение о необходимости эвакуации из подтопленного водозабора Перечинского лесохимкомбината, который находится на берегу р. Уж, работника предприятия. На момент поступления сообщения о происшествии уровень воды на объекте составлял около полутора метров.

Для эвакуации человека из подтопленной зоны было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения, сотрудники которого добрались до места пребывания человека с помощью лодки и эвакуировали его из затопленной зоны. В медицинской помощи мужчина не нуждался.