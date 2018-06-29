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На Закарпатті прикордонники затримали “на гарячому” контрабандистів

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора, 28 червня, прикордонники Мукачівського загону (Закарпатська область) на ділянці відповідальності відділу “Бодалове” припинили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

“Зловмисники намагались переправити до сусідньої Угорщини 24 ящики тютюнових виробів річкою Тиса. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив групу осіб, які вивантажували з автомобіля „УАЗ“ пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти спробували втекти. Незважаючи на злісну непокору та фізичний супротив, неподалік від кордону одного із втікачів військовослужбовці затримали”, — розповіли прикордонники.

В ході подальших оперативно-розшукових заходів, поблизу кордону прикордонники виявили окрім транспортного засобу з сигаретами ще й гумовий човен з електродвигуном та пристрій для подолання контрольно-слідової смуги. Для складання протоколу про вчинення адмінправопорушення за ст. 204-1 затриманого було доставлено до прикордонного підрозділу.

Наразі проводяться заходи по встановленню причетних до незаконної оборудки осіб та з’ясуванню усіх обставин правопорушення. Згодом справу буде скеровано до суду, який і обиратиме міру покарання правопорушнику.

Нагадаємо, у Луганській області прикордонники затримали 5 українців, які намагалися вивезти до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць.

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