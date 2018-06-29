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На Закарпатье пограничники задержали "на горячем" контрабандистов

На Закарпатье пограничники задержали "на горячем" контрабандистов

Киев  •  УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера, 28 июня, пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская область) на участке ответственности отдела "Бодалово" пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Злоумышленники пытались переправить в соседнюю Венгрию 24 ящика табачных изделий рекой Тиса. Во время патрулирования пограничный наряд заметил группу лиц, выгружали из автомобиля "УАЗ" пакеты обернутые в черный полиэтилен. Поняв, что их разоблачили, контрабандисты попытались скрыться. Несмотря на злостное неповиновение и физическое сопротивление, недалеко от границы одного из беглецов военнослужащие задержали", - рассказали пограничники.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, вблизи границы пограничники обнаружили кроме транспортного средства с сигаретами еще и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы. Для составления протокола о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 задержанного доставили в пограничное подразделение.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к незаконной сделки лиц и выяснению всех обстоятельств правонарушения. Впоследствии дело будет направлено в суд, который и будет выбирать меру наказания правонарушителю.

Напомним, в Луганской области пограничники задержали 5 украинский, которые пытались вывезти в РФ автозапчасти для автомобилей в ассортименте и большое количество куриных яиц.

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