На Закарпатті породіллю вертольотом доправили до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Рятувальники допомогли в транспортуванні до Ужгорода молодої жінки, у якої виникли ускладнення під час передчасних пологів. Породіллю транспортували вертольотом. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
"Сьогодні до рятувальників по допомогу звернулися лікарі. Вони просили врятувати молоду жінку, у якої виникли ускладнення під час передчасних пологів, тож вона потребувала негайного транспортування до обласної лікарні м. Ужгорода", - йдеться в повідомленні.
Спочатку її карета швидкої допомоги доправила з Рахівської центральної лікарні до міського стадіону м. Тячів. А там на неї вже чекав вертоліт ДСНС МІ-8. Далі породіллю транспортували до Ужгорода та передали медичним працівникам.
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Нагадаємо, на платформі залізничної станції "Дарниця" у Києві жінка народила дитину.