На Закарпатье роженицу на вертолете доставили в больницу

"Сегодня к спасателям за помощью обратились врачи. Они просили спасти молодую женщину, у которой возникли осложнения при преждевременных родах, и она нуждалась в немедленной транспортировке в областную больницу г. Ужгорода", - говорится в сообщении.

Сначала ее карета скорой помощи доставила из Раховской центральной больницы в городской стадион г. Тячев. А там ее уже ждал вертолет ГСЧС МИ-8. Далее роженицу транспортировали в Ужгород и передали медицинским работникам.

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Напомним, на платформе железнодорожной станции "Дарница" в Киеве женщина родила ребенка.