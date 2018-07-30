На Закарпатье роженицу на вертолете доставили в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Спасатели помогли в транспортировке в Ужгород молодой женщины, у которой возникли осложнения при преждевременных родах. Роженицу транспортировали на вертолете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
"Сегодня к спасателям за помощью обратились врачи. Они просили спасти молодую женщину, у которой возникли осложнения при преждевременных родах, и она нуждалась в немедленной транспортировке в областную больницу г. Ужгорода", - говорится в сообщении.
Сначала ее карета скорой помощи доставила из Раховской центральной больницы в городской стадион г. Тячев. А там ее уже ждал вертолет ГСЧС МИ-8. Далее роженицу транспортировали в Ужгород и передали медицинским работникам.
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Напомним, на платформе железнодорожной станции "Дарница" в Киеве женщина родила ребенка.