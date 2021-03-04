На Закарпатті покінчила з життям 13-річна дівчинка

Цитата

“Це сталось вчора ввечері... Виявили мертвою малолітню дитину. За цим фактом у нас відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою “самогубство”, — повідомили в пресслужбі поліції.

Деталі

За даними правоохоронців, слідчі наразі проводять розслідування обставин трагедії. Залучені також ювенальні поліцейські, які спілкуються з родиною, оточенням дитини, і встановлюють всі обставини смерті дівчинки.

“Зараз ми не можемо точно сказати, що ми пов’язуємо з цим, або не пов’язуємо. Ми розглядаємо всі версії, наразі вони перевіряються”, — повідомили в поліції у відповідь на запитання про те, чи пов’язана трагедія з так званими “смертальними іграми” в інтернеті.

Зазначимо, що раніше про факт самогубства повідомив місцевий активіст Сергій Волошин.

Доповнення

Останнім часом в Україні побільшало схожих трагічних випадків з дітьми.

Так, у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки, потерпілу з численними травмами доставили до лікарні.

У Дніпровському районі Києва 12-річний хлопець вистрибнув з вікна ліцею.



У ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інциденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині також наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

В Одесі 13-річну дівчину переїхав поїзд, зі слів машиніста, вона лягла прямо на рейки. Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої одеситки.

Також днями стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.