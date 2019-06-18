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На Закарпатті підрахували збитки від травневої негоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Загальна сума збитків, нанесених стихією протягом 20-25 травня, за попередніми розрахунками, склала понад 600 млн грн. Про це повідомив в.о.голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас у відповіді на запит кореспондента УНН.

На Закарпатті підрахували збитки від травневої негоди

За його словами, сильні опади протягом 20-25 травня 2019 року завдали значних фінансових і матеріальних збитків водогосподарському комплексу, об'єктам дорожнього господарства, житловим будинкам та сільськогосподарським угіддям у 94 населених пунктах 10 районів області. Загальні збитки, нанесені стихією, за попередніми розрахунками, склали понад 600 млн грн.

Обсяг коштів, що передбачається залучити з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків негоди, склав 349,2 млн грн, іще 3,2 млн грн планується виділити з місцевих бюджетів.

Згідно з поданими райдержадміністраціями матеріалами, першочергові аварійно-відновлювальні роботи необхідно здійснити на 204 об'єктах в семи районах області, з яких 12 об'єктів буде відновлено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

При цьому Я.Галас уточнив, що внаслідок стихії були пошкоджені 56 об'єктів водогосподарського комплексу області на суму 116,6 млн грн, балансоутримувачем яких є Басейнове управління водних ресурсів "Тиса" Державного агентства водних ресурсів України, та 14 автомобільних доріг державного значення, вартість збитків по яких склала 11,9 млн грн.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що для ліквідації наслідків паводку, від якого постраждала Закарпатська область, за попередніми підрахунками, потрібно близько 100 млн грн на відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд, насипів, дамб.

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