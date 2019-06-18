На Закарпатье подсчитали убытки от майской непогоды

По его словам, сильные осадки в течение 20-25 мая 2019 года нанесли значительных финансовых и материальных убытков водохозяйственном комплекса, объектам дорожного хозяйства, жилым домам и сельскохозяйственным угодьям в 94 населенных пунктах 10 районов области. Общие убытки, нанесенные стихией, по предварительным расчетам, составили более 600 млн грн.



Объем средств, которые предполагается привлечь из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий непогоды, составил 349 200 000 грн, еще 3,2 млн грн планируется выделить из местных бюджетов.



Согласно поданным райгосадминистрациями материалами, первоочередные аварийно-восстановительные работы необходимо осуществить на 204 объектах в семи районах области, из которых 12 объектов будет восстановлено за счет средств местных бюджетов.



При этом Я.Галас уточнил, что в результате стихии были повреждены 56 объектов водохозяйственного комплекса области на сумму 116 600 000 грн, балансодержателем которых является бассейнового управления водных ресурсов "Тиса" Государственного агентства водных ресурсов Украины, и 14 автомобильных дорог государственного значения, стоимость ущерба по которым составила 11900000 грн.



Напомним, ранее сообщал УНН, что для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, потребуется около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб.