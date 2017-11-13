На Закарпатті оголосили штормове попередження

"Ввечері 13 та вночі 14 листопада на більшій частині, вдень 14 листопада переважно в гірських районах Закарпатської області очікується посилення вітру до 15-20, в горах до 25 м/с. Вночі 14 листопада в центральних та східних районах Закарпатської області збережуться місцями сильні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу", – йдеться у повідомлені гідрометеорологів.

Окрім того, 14 листопада на річках Закарпатської області продовжиться повільне підвищення рівнів води на 0,3–1 метр, в нижніх течіях Боржави до 1,5 метри у межах корінних берегів.

Як повідомляв УНН, високогірні райони Закарпаття вкрило снігом.