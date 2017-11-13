На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"Вечером 13 и ночью 14 ноября на большей части, днем ​​14 ноября преимущественно в горных районах Закарпатской области ожидается усиление ветра до 15-20, в горах до 25 м/с. Ночью 14 ноября в центральных и восточных районах Закарпатской области сохранятся местами сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега", - говорится в сообщении гидрометеорологов.

Кроме того, 14 ноября на реках Закарпатской области продолжится медленное повышение уровня воды на 0,3-1 метр, в нижних течениях Боржавы до 1,5 метра в пределах коренных берегов.

Как сообщал УНН, высокогорные районы Закарпатья покрыло снегом.