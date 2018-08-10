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На Закарпатті неповнолітній на мотоциклі збив матір із немовлям

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Водієм мотоцикла, який у Рахові збив мати з немовлям і втік, виявився 17-річний юнак. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

На Закарпатті неповнолітній на мотоциклі збив матір із немовлям

"Правоохоронці встановили особу водія мотоцикла, який скоїв ввечері 8 серпня ДТП у місті Рахів на вул.Богдана Хмельницького. Унаслідок наїзду мотоцикла постраждала 25-річна мати з немовлям і ще одна 48-річна жінка, їх родичка. На щастя, обійшлося без серйозних травм", - йдеться в повідомленні.

Тоді водій залишив на місці пригоди незареєстрований мотоцикл марки SABUR і втік. Його розшукали. З'ясувалося, що за кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Рахова. У скоєному юнак зізнався.

За цим фактом триває розслідування, розпочате за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Слідчі з’ясовують обставини автопригоди.

Нагадаємо, у місті Рахів сталася ДТП за участі мотоцикліста, внаслідок чого постраждало немовля та дві жінки. 

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