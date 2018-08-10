На Закарпатье несовершеннолетний на мотоцикле сбил мать с младенцем

"Правоохранители установили личность водителя мотоцикла совершил вечером 8 августа ДТП в городе Рахов на ул.Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина, их родственница. К счастью, обошлось без серьезных травм", - говорится в сообщении.

Тогда водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки SABUR и сбежал. Его разыскали. Выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 17-летний житель Рахова. В содеянном юноша сознался.

По данному факту проводится расследование, начатое по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в городе Рахов произошло ДТП с участием мотоциклиста, в результате чего пострадал младенец и две женщины.