На Закарпатті не може бути постійної місії ОБСЄ без згоди України - Клімкін

КИЇВ. 16 березня. УНН. На Закарпатті, всупереч заявам угорської сторони, немає постійної місії ОБСЄ і бути не може без узгодженого з Україною мандату. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-конференції, присвяченій конкурсу на посаду директора “Українського інституту”, передає кореспондент УНН.