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На Закарпатті не може бути постійної місії ОБСЄ без згоди України - Клімкін

На Закарпатті не може бути постійної місії ОБСЄ без згоди України - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На Закарпатті, всупереч заявам угорської сторони, немає постійної місії ОБСЄ і бути не може без узгодженого з Україною мандату. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-конференції, присвяченій конкурсу на посаду директора “Українського інституту”, передає кореспондент УНН.

“По-перше, достатньо поїхати на Закарпаття і подивитись, що ніякої місії ОБСЄ там немає. По-друге, для того щоб запровадити там таку місію, у неї має з’явитись мандат, схвалений консенсусом. Без нас і наших друзів жоден мандат такою місією схвалений бути не може”, - зазначив міністр.

В той же час, за його словами, СММ має мандат перебувати на всій території України, а отже, і моніторити ситуацію на Закарпатті.

“У нас є СММ, вони мають мандат на території України. Якщо СММ вважає за потрібне шляхом якогось моніторингу це робити, це, відповідно, може бути СММ. Але ніякої постійної присутності і занепокоєності щодо постійної присутності не може бути”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив, що угорська сторона за формою та атмосферою своїх заяв упритул наблизилася до червоної лінії.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Зокрема повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито базуватиметься в Ужгороді  і до її складу входять 12 людей.

Однак Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні спростувала інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявила про посилений моніторинг в Ужгороді.

Українські Національні Новини

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