На Закарпатье не может быть постоянной миссии ОБСЕ без согласия Украины - Климкин

КИЕВ. 16 марта. УНН. На Закарпатье, вопреки заявлениям венгерской стороны, нет постоянной миссии ОБСЕ и быть не может без согласованного с Украиной мандата. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.