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На Закарпатье не может быть постоянной миссии ОБСЕ без согласия Украины - Климкин

На Закарпатье не может быть постоянной миссии ОБСЕ без согласия Украины - Климкин

Киев  •  УНН

 • 10027 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На Закарпатье, вопреки заявлениям венгерской стороны, нет постоянной миссии ОБСЕ и быть не может без согласованного с Украиной мандата. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.

"Во-первых, достаточно поехать на Закарпатье и посмотреть, что никакой миссии ОБСЕ там нет. Во-вторых, для того чтобы ввести там такую ​​миссию, у нее должен появиться мандат, одобренный консенсусом. Без нас и наших друзей ни один мандат такой миссией одобрен быть не может", - отметил министр.

В то же время, по его словам, у СММ есть мандат находиться на всей территории Украины, а следовательно, и мониторить ситуацию на Закарпатье.

"У нас есть СММ, у них есть мандат на территории Украины. Если СММ считает нужным путем какого-то мониторинга это делать, это, соответственно, может быть СММ. Но никакого постоянного присутствия и озабоченности относительно постоянного присутствия не может быть", - сказал министр.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что венгерская сторона по форме и атмосфере своих заявлений вплотную приблизилась к красной линии.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде и в ее состав входят 12 человек.

Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опровергла информацию об открытии наблюдательной миссии в Закарпатье, но заявила об усиленном мониторинге в Ужгороде.

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