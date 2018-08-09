На Закарпатті мотоцикліст збив двох жінок з немовлям та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У місті Рахів вночі сталася аварія за участі мотоцикліста, внаслідок чого постраждало немовля та дві жінки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, вчора, 8 серпня, близько 22:00, до них надійшло повідомлення, що у місті Рахів по вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода.
“Внаслідок аварії потерпілими стали 2-тижневе немовля, 25-річна мати дитини та її 48-річна родичка. За попередньою інформацією, тяжких травм ніхто не отримав. Наразі дитина проходить медичне обстеження. Як з’ясували правоохоронці, водій незареєстрованого мотоциклу „SABUR“, рухаючись по вулиці Богдана Хмельницького, не впорався з керуванням, і наїхав на потерпілих. Водій залишив свій транспортний засіб поблизу місця події і втік. Наразі поліція розшукує власника незареєстрованого мотоцикла”, — розповіли правоохоронці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Нагадаємо, автомобільна аварія за участі “Мерседеса” та “Рено” сталася сьогодні близько другої ночі на Миколаївській дорозі. У результаті зіткнення автомобілів постраждали семеро осіб, одна з яких померла в лікарні.