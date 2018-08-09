На Закарпатье мотоциклист сбил двух женщин с младенцем и скрылся

Как рассказали правоохранители, вчера, 8 августа, около 22:00, к ним поступило сообщение, что в городе Рахов по улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие.

"В результате аварии пострадавшими стали 2-недельній младенец, 25-летняя мать ребенка и ее 48-летняя родственница. По предварительной информации, тяжелых травм никто не получил. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование. Как выяснили правоохранители, водитель незарегистрированного мотоцикла "SABUR", двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, не справился с управлением, и наехал на потерпевших. Водитель оставил свое транспортное средство вблизи места происшествия и убежал. Сейчас полиция разыскивает владельца незарегистрированного мотоцикла", - рассказали правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, автомобильная авария с участием "Мерседеса" и "Рено" произошла сегодня около двух часов ночи на Николаевской дороге. В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек, один из которых скончался в больнице.