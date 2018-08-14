На Закарпатті мікроавтобус з'їхав у кювет: водій втік і покинув двох травмованих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Нетверезий водій з’їхав у кювет, а потім втік з місця події, покинувши двох травмованих дітей. Інцидент стався у селі Верхній Коропець на Закарпатті. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Учора ввечері, близько 23:40, на лінію "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію з травмованими у с. Верхній Коропець Мукачівського району. Поліцейські слідчо-оперативної групи Мукачівського відділення встановили, що водій вантажного мікроавтобуса марки Renault Duster не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Після скоєного чоловік, який перебував за кермом, з місця події втік", - йдеться в повідомленні.
Двох дітей віком 6 та 13 років, які були пасажирами мікроавтобуса, з травмами різного ступеню тяжкості каретою швидкої допомоги доставили до обласної лікарні. Крім того, за допомогою медиків звернулися ще троє пасажирів автомобіля віком 44, 45 та 53 роки.
"У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Мукачівщини менш ніж за годину знайшли водія машини, який вчинив дорожню автопригоду. 33-річний мешканець селища Чинадієво Мукачівського району ховався у господарській будівлі. Як виявилося, мати постраждалої дівчинки - його співмешканка. Поліцейські освідчили чоловіка у місцевій лікарні. У нього в крові виявилося 3,07 проміле алкоголю", - зазначили у ГУНП.
За цим фактом у поліції розпочали розслідування за ознаками ч.1 ст.286 КК України. Мікроавтобус помістили на спецмайданчик поліції. Триває слідство.
Нагадаємо, у Харкові п'яний водій зіткнувся з двома автомобілями, з парканом, а потім виїхав на узбіччя. Алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму у 12 разів.