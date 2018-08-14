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На Закарпатье микроавтобус съехал в кювет: водитель сбежал и покинул двух травмированных детей

Киев • УНН

 • 9081 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Нетрезвый водитель съехал в кювет, а затем скрылся с места происшествия, оставив двух травмированных детей. Инцидент произошел в селе Верхний Коропец на Закарпатье. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.

На Закарпатье микроавтобус съехал в кювет: водитель сбежал и покинул двух травмированных детей

"Вчера вечером, около 23:40, на линию "102" поступило сообщение об автомобильной аварии с травмированными в с. Верхний Коропец Мукачевского района. Полицейские следственно-оперативной группы Мукачевского отделения установили, что водитель грузового микроавтобуса марки Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После содеянного мужчина, который находился за рулем, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Двух детей 6 и 13 лет, которые были пассажирами микроавтобуса, с травмами различной степени тяжести каретой скорой помощи доставили в областную больницу. Кроме того, за помощью медиков обратились еще трое пассажиров автомобиля возрастом 44, 45 и 53 года.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мукачевского района менее чем за час нашли водителя машины, который совершил дорожную аварий. 33-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района прятался в хозяйственной постройке. Как оказалось, мать пострадавшей девочки - его сожительница. Полицейские освидетельствовали мужчину в местной больнице. У него в крови оказалось 3,07 промилле алкоголя", - отметили в ГУНП.

По данному факту в полиции начали расследование по признакам ч.1 ст.286 УК Украины. Микроавтобус поместили на спецплощадку полиции. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове пьяный водитель столкнулся с двумя автомобилями, с забором, а потом выехал на обочину. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало допустимую норму в 12 раз.

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