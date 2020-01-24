На Закарпатті керівник облавтодору вимагав у підлеглого 375 тис. грн за збереження посади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Закарпатті правоохоронці затримали керівника облавтодору та його спільника, які вимагали у підлеглого 375 тис. гривень за збереження посади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
“Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з СБУ у п’ятницю, 24 січня 2020 року, затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 325 тис гривень виконувача обов’язків директора одного з держпідприємств („Закарпатський облавтодор“) та начальника відділу філії цього ж підприємства”, — йдеться у повідомленні.
Так, за версією слідства, вказані посадовці вимагали у керівника однієї з філій державного підприємства грошові кошти у загальному розмірі 375 тис гривень, обіцяючи залишити його на посаді.
На даний час вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що на Київщині затримали поліцейського та його спільника, які вимагали у підприємця 130 тис. доларів.