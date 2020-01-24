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На Закарпатье руководитель облавтодора требовал у подчиненного 375 тыс. грн за сохранение должности

Киев • УНН

 • 11601 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На Закарпатье правоохранители задержали руководителя облавтодора и его сообщника, которые требовали у подчиненного 375 тыс. гривен за сохранение должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

На Закарпатье руководитель облавтодора требовал у подчиненного 375 тыс. грн за сохранение должности

"Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ в пятницу, 24 января 2020 года, задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 325 тыс. гривен исполняющего обязанности директора одного из госпредприятий ("Закарпатский облавтодор") и начальника отдела филиала этого же предприятия", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, указанные должностные лица требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия денежные средства в общем размере 375 тыс. гривен, обещая оставить его в должности.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, что в Киевской области задержали полицейского и его сообщника, которые требовали у предпринимателя 130 тыс. долларов.

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