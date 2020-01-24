На Закарпатье руководитель облавтодора требовал у подчиненного 375 тыс. грн за сохранение должности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На Закарпатье правоохранители задержали руководителя облавтодора и его сообщника, которые требовали у подчиненного 375 тыс. гривен за сохранение должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.
"Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ в пятницу, 24 января 2020 года, задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 325 тыс. гривен исполняющего обязанности директора одного из госпредприятий ("Закарпатский облавтодор") и начальника отдела филиала этого же предприятия", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, указанные должностные лица требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия денежные средства в общем размере 375 тыс. гривен, обещая оставить его в должности.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, что в Киевской области задержали полицейского и его сообщника, которые требовали у предпринимателя 130 тыс. долларов.