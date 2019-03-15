На Закарпатті до ПЦУ вже перейшло 6 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Закарпатті до Православної церкви України з УПЦ МП вже перейшло 6 парафій, а також до переходу готуються ще 5 релігійних громад. Про це журналісту УНН розповів владика Закарпатської єпархії ПЦУ Варсонофій.
“Сьогодні з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшло 6 церков, а готується до переходу ще 5”, - розповів він.
За його словами, активніший перехід релігійні громади до ПЦУ розпочнеться вже після посту.
“Я вважаю, що такі процеси продовжаться вже після пасхи тому, що період Великоднього посту – це період очищення, момент примирення, а от вже насущні питання, так і як перехід громад з московського патріархату до Української православної церкви, я думаю, що вони вже будуть розглядати після Пасхи. Зараз головне, що люди моляться і готуються до Світлого Божого Воскресіння”, - додав владика.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшли понад 450 парафій.