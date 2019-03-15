На Закарпатті до ПЦУ вже перейшло 6 парафій

“Сьогодні з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшло 6 церков, а готується до переходу ще 5”, - розповів він.



За його словами, активніший перехід релігійні громади до ПЦУ розпочнеться вже після посту.



“Я вважаю, що такі процеси продовжаться вже після пасхи тому, що період Великоднього посту – це період очищення, момент примирення, а от вже насущні питання, так і як перехід громад з московського патріархату до Української православної церкви, я думаю, що вони вже будуть розглядати після Пасхи. Зараз головне, що люди моляться і готуються до Світлого Божого Воскресіння”, - додав владика.



Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшли понад 450 парафій.