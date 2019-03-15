На Закарпатье к ПЦУ уже перешло 6 парафий

"Сегодня с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины перешло 6 церквей, а готовится к переходу еще 5", - рассказал он.



По его словам, активный переход религиозные общины в ПЦУ начнется уже после поста.



"Я считаю, что такие процессы продолжатся уже после Пасхи потому, что период Пасхального поста - это период очищения, момент примирения, а вот уже насущные вопросы, так и как переход общин из московского патриархата Украинской православной церкви, я думаю, что они уже будут рассматривать после Пасхи. Сейчас главное, что люди молятся и готовятся к Светлому Божьему Воскресенью", - добавил владыка.



Как сообщал УНН, в ПЦУ перешли более 450 приходов.