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На Закарпатті автівка впала у річку: водій загинув

На Закарпатті автівка впала у річку: водій загинув

Київ • УНН

 • 11799 перегляди

41-річний водій загинув після того, як не впорався з керуванням і автівка злетіла з дороги в річку поблизу Національного природного парку "Синевир" на Закарпатті.

Неподалік селища Синевир Хустського району Закарпатської області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і автівка злетіла з дороги в річку. Водій загинув на місці. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

ДТП сталась 13 червня неподалік Національного природного парку "Синевир".

Правоохоронці встановили, що близько 2-ої години ночі 41-річний водій автомобіля марки "Daewoo Lanos" рухався по автодорозі в напрямку села Синевир Хустського району. Проїжджаючи неосвітлений і мокрий відрізок дороги, чоловік не впорався з керуванням та з’їхав в русло річки Теребля. Там автівка  перекинулася на дах і повністю занурилася у воду.

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Водій був не в змозі вибратись із салону автомобіля та загинув на місці.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини, в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначено ряд експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин за яких трапилася ДТП.

Слідство триває.

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