Недалеко от поселка Синевир Хустского района Закарпатской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина слетела с дороги в реку. Водитель погиб на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

ДТП произошло 13 июня неподалеку Национального природного парка "Синевир".

Правоохранители установили, что около 2 часов ночи 41-летний водитель автомобиля марки "Daewoo Lanos" двигался по автодороге в направлении села Синевир Хустского района. Проезжая неосвещенный и мокрый отрезок дороги, мужчина не справился с управлением и съехал в русло реки Теребля. Там автомобиль перевернулся на крышу и полностью погрузился в воду.

Водитель был не в состоянии выбраться из салона автомобиля и погиб на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека, в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По делу назначен ряд экспертных исследований для установления всех объективных обстоятельств при которых случилось ДТП.

Следствие продолжается.

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