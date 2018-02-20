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На YouTube виклали повну версію фільму "Кіборги"

На YouTube виклали повну версію фільму "Кіборги"

Київ • УНН

 • 9934 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В мережі YouTube, користувачі почали викладати повну версію українського фільму "Кіборги", повідомляє УНН.

Наразі, фільм можна подивитись на вісьмох каналах користувачів, де він сумарно набрав більш ніж 14 тисяч переглядів.

"Кіборги. Герої не вмирають" - український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

Прем'єра кінокартини в Україні відбулась 6 грудня 2017 року — в День Збройних сил України.

Нагадаємо, український фільм "Кіборги" став абсолютним рекордсменом в українському кінематографі за весь період незалежності за кількістю зібраних коштів та глядачів.

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