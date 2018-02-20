На YouTube выложили полную версию фильма "Киборги"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В сети YouTube, пользователи начали выкладывать полную версию украинского фильма "Киборги", сообщает УНН.
Сейчас фильм можно посмотреть на восьми каналах пользователей, где он суммарно набрал более 14 тысяч просмотров.
"Киборги. Герои не умирают" - украинский полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева по сценарию Натальи Ворожбит об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.
Премьера кинокартины в Украине состоялась 6 декабря 2017 - в День Вооруженных сил Украины.
Напомним, украинский фильм "Киборги" стал абсолютным рекордсменом в украинском кинематографе за весь период независимости по количеству собранных средств и зрителей.