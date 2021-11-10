На YouTube перестануть відображатись дизлайки

Деталі

Повідомляється, що кнопка “Не подобається” (Dislike) залишиться на відеохостингу, проте підрахунок перестане бути загальнодоступним.

Дизлайки поступово переставатимуть відображатися у користувачів, починаючи з 10 листопада.

Додамо

У березні цього року YouTube оголосив про початок експерименту щодо приховання кількості дизлайків. За даними компанії, експеримент показав, що користувачі, які мали приховану кількість дизлайків, стали рідше натискати цю кнопку. Також експеримент підтвердив, що найчастіше “атакам” дизлайками зазнають невеликі YouTube-канали.

Нагадаємо

Google заблокував YouTube-канали великих білоруських підприємств.