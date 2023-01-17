На Європейському олімпійському фестивалі 27 юних атлетів представлятимуть Україну

Деталі

Національна юнацька збірна буде представлена 27-а спортсменами, які виступатимуть у 9 видах спорту, а саме: біатлоні, лижних гонках, фристайлі, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні на ковзанах, шорт-треці, сноубордингу (паралельних дисциплінах та сноубордкросі).

Доповнення

Склад команди України для участі в ЄЮОФ-2023 затверджено на засіданні виконкому НОК України 13 січня 2022 року.