На Европейском олимпийском фестивале 27 юных атлетов будут представлять Украину

Детали

Национальная юношеская сборная будет представлена 27 спортсменами, которые будут выступать в 9 видах спорта, а именно: биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании на коньках, шорт-треке, сноубординге (параллельных дисциплинах и сноубордкроссе).

Дополнение

Состав команды Украины для участия в ЕЮОФ-2023 утвержден на заседании исполкома НОК Украины 13 января 2022 года.