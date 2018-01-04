На єгипетській мумії знайшли список покупок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Нова техніка сканування мумій дозволяє вченим читати записи на папірусах, який використовувався в стародавньому Єгипті для муміфікації. На одному з таких матеріалів було знайдено список покупок, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Науковці знайшли новий спосіб для дослідження життя простих мешканців Стародавнього Єгипту. Історії їхнього життя з’являються на шматках папірусу, який єгиптяни використовували як допоміжний матеріал для муміфікації. У часи фараонів прості люди не викидали старі папіруси із записами про податки та закупи, а використовували цей матеріал для обгортання мумій.
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Завдяки новим технологіям, ці написи тепер можна прочитати за допомогою сканування та спеціального світла, не ушкоджуючи саму мумію.
Таким чином на одній з мумій виявили список покупок. Знахідка здається незначною, але насправді вона містить багато нової інформації для істориків. Досі читати такі написи, не руйнуючи стародавні артефакти, було неможливим.